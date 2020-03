«Вашингтон» выиграл третий виртуальный матч подряд. Орлов и Ковальчук забили по голу

Телекомпания NBC Sports Washington в условиях коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. Он был приостановлен из-за пандемии.

«Вашингтон» разгромил «Детройт» — 6:1. По заброшенной шайбе на счету Ильи Ковальчука и Дмитрия Орлова. «Кэпиталз» выиграли третий матч подряд из трех, что были просимулированы. Следующую подобную встречу они проведут против «Баффало».

SO. MANY. GOALS. ? Kovy makes it 5-0 less than a minute later! pic.twitter.com/9WYpVHM0Di

Orly says why not one more!

«CAPS ARE OP!» chants rain down in the pizza barn ?#CapsWings | 6-0 pic.twitter.com/uC02ilW0tF