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«Вашингтон» выиграл третий виртуальный матч подряд. Орлов и Ковальчук забили по голу

07:16
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Телекомпания NBC Sports Washington в условиях коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. Он был приостановлен из-за пандемии.

«Вашингтон» разгромил «Детройт» — 6:1. По заброшенной шайбе на счету Ильи Ковальчука и Дмитрия Орлова. «Кэпиталз» выиграли третий матч подряд из трех, что были просимулированы. Следующую подобную встречу они проведут против «Баффало».

В реальности «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 90 очками.

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