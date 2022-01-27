«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе». Овечкин и Кузнецов очков не набрали

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Для «Шаркс» это первая победа после двух подряд поражений. «Кэпиталз» проиграли вторую встречу кряду.

Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не набрали очков. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков.

«Вашингтон» идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Грегор — 2 (Бернс, Барабанов), 7:41 — 0:1. Мелош — 1 (Нието), 23:58 — 0:2. Спронг — 7 (Бэкстрем), 40:14 — 1:2. Дален — 9 (Майер, Бонино), 56:51 — 1:3. Кольяно — 4 (п.в., Кутюр), 59:39 — 1:4.

Вратари: Самсонов (57:26 — 59:39) — Раймер.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 33 (8+11+14) — 30 (14+7+9).

Наши: Кузнецов (20.36/4/-1), Овечкин (22.56/8/-2), Орлов (18.07/1/-1) — Барабанов (16.02/2/+1).

27 января. Вашингтон. Capital One Arena.