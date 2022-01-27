«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе». Овечкин и Кузнецов очков не набрали
«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Для «Шаркс» это первая победа после двух подряд поражений. «Кэпиталз» проиграли вторую встречу кряду.
Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не набрали очков. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков.
«Вашингтон» идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Грегор — 2 (Бернс, Барабанов), 7:41 — 0:1. Мелош — 1 (Нието), 23:58 — 0:2. Спронг — 7 (Бэкстрем), 40:14 — 1:2. Дален — 9 (Майер, Бонино), 56:51 — 1:3. Кольяно — 4 (п.в., Кутюр), 59:39 — 1:4.
Вратари: Самсонов (57:26 — 59:39) — Раймер.
Штраф: 7 — 11.
Броски: 33 (8+11+14) — 30 (14+7+9).
Наши: Кузнецов (20.36/4/-1), Овечкин (22.56/8/-2), Орлов (18.07/1/-1) — Барабанов (16.02/2/+1).
27 января. Вашингтон. Capital One Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|40
|18
|22
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|45
|21
|24
|50
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|38
|20
|18
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 4
|27.01
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|0 : 6
|27.01
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|4 : 3 Б
|27.01
|03:30
|
Детройт – Чикаго
|- : -
|27.01
|06:00
|
Колорадо – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|28
|2.09