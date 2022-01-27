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Сегодня, 05:37

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе». Овечкин и Кузнецов очков не набрали

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Для «Шаркс» это первая победа после двух подряд поражений. «Кэпиталз» проиграли вторую встречу кряду.

Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не набрали очков. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков.

«Вашингтон» идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Грегор — 2 (Бернс, Барабанов), 7:41 — 0:1. Мелош — 1 (Нието), 23:58 — 0:2. Спронг — 7 (Бэкстрем), 40:14 — 1:2. Дален — 9 (Майер, Бонино), 56:51 — 1:3. Кольяно — 4 (п.в., Кутюр), 59:39 — 1:4.

Вратари: Самсонов (57:26 — 59:39) — Раймер.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 33 (8+11+14) — 30 (14+7+9).

Наши: Кузнецов (20.36/4/-1), Овечкин (22.56/8/-2), Орлов (18.07/1/-1) — Барабанов (16.02/2/+1).

27 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
Илья Самсонов
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 40 18 22 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Нэшвилл 44 27 17 57
3 Сент-Луис 42 25 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 45 21 24 50
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 38 20 18 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 38 20 18 42
7 Ванкувер 42 18 24 41
8 Сиэтл 42 13 29 30
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1.02
27.01 03:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 1 : 4
27.01 03:00
Коламбус – Калгари
 0 : 6
27.01 03:00
Торонто – Анахайм
 4 : 3 Б
27.01 03:30
Детройт – Чикаго
 - : -
27.01 06:00
Колорадо – Бостон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 43 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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