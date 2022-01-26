Георгиев, Худобин и Варламов входят в сферу интересов «Эдмонтона»
«Эдмонтон» продолжает искать варианты усиления вратарской бригады. Однако генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд не хочет отдавать за голкипера пик первого или второго раундов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
«Нефтяники» предлагали за вратаря «Филадельфии» Мартина Джонса невысокий драфт-пик, но получили отказ.
Также «Эдмонтон» присматривают к целому ряду вратарей: Александр Георгиев («Рейнджерс»), Брэйден Холтби, Антон Худобин (оба — «Даллас»), Семен Варламов («Айлендерс»), Вилле Хуссо («Сент-Луис»), Йонас Корписало («Коламбус») и Витек Ванечек («Вашингтон»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|26.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 0
|26.01
|03:00
|
Каролина – Вегас
|4 : 3 ОТ
|26.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 5
|26.01
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 3
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 3
|26.01
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|3 : 5
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|26.01
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|2 : 4
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|28
|2.09