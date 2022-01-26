Георгиев, Худобин и Варламов входят в сферу интересов «Эдмонтона»

«Эдмонтон» продолжает искать варианты усиления вратарской бригады. Однако генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд не хочет отдавать за голкипера пик первого или второго раундов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Нефтяники» предлагали за вратаря «Филадельфии» Мартина Джонса невысокий драфт-пик, но получили отказ.

Также «Эдмонтон» присматривают к целому ряду вратарей: Александр Георгиев («Рейнджерс»), Брэйден Холтби, Антон Худобин (оба — «Даллас»), Семен Варламов («Айлендерс»), Вилле Хуссо («Сент-Луис»), Йонас Корписало («Коламбус») и Витек Ванечек («Вашингтон»).