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Сегодня, 21:08

Георгиев, Худобин и Варламов входят в сферу интересов «Эдмонтона»

Иван Шитик
Корреспондент

«Эдмонтон» продолжает искать варианты усиления вратарской бригады. Однако генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд не хочет отдавать за голкипера пик первого или второго раундов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Нефтяники» предлагали за вратаря «Филадельфии» Мартина Джонса невысокий драфт-пик, но получили отказ.

Также «Эдмонтон» присматривают к целому ряду вратарей: Александр Георгиев («Рейнджерс»), Брэйден Холтби, Антон Худобин (оба — «Даллас»), Семен Варламов («Айлендерс»), Вилле Хуссо («Сент-Луис»), Йонас Корписало («Коламбус») и Витек Ванечек («Вашингтон»).

Александр Георгиев
Антон Худобин
Семен Варламов
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Нэшвилл 44 27 17 57
3 Сент-Луис 42 25 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 38 20 18 42
7 Ванкувер 42 18 24 41
8 Сиэтл 42 13 29 30
Результаты / календарь
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30.01
31.01
26.01 03:00
Оттава – Баффало
 5 : 0
26.01 03:00
Каролина – Вегас
 4 : 3 ОТ
26.01 03:00
Нью-Джерси – Даллас
 1 : 5
26.01 03:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 3
26.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 3
26.01 04:00
Виннипег – Флорида
 3 : 5
26.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
26.01 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 2 : 4
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 43 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 28 2.09
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