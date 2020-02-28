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«Вашингтон» с Самсоновым в воротах проиграл «Виннипегу»

06:30
28 февраля. Виннипег. "Виннипег" - "Вашингтон" - 3:0. Александр Овечкин. Фото nhl.com
28 февраля. Виннипег. "Виннипег" - "Вашингтон" - 3:0. Александр Овечкин. Фото nhl.com
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«Виннипег» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Джетс» прервали трехматчевую серию поражений. Победную шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Куликов — 2 (Уилер, Пионк), 6:33 — 1:0. Коннор — 32 (Шайфли, Битетто), 47:20 — 2:0. Шайфли — 28 (п.в., Коннор, Рословик), 58:32 — 3:0.

Вратари: Хеллебайк — Самсонов (57:43 — 58:32).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (9+11+12) — 34 (7+13+14).

Наши: Куликов (22.12/1/+1) — Ковальчук (16.57/3/-1), Кузнецов (19.05/3/-1), Овечкин (18.41/4/-1), Орлов (23.28/3/0).

28 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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