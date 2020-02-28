«Вашингтон» с Самсоновым в воротах проиграл «Виннипегу»
«Виннипег» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Джетс» прервали трехматчевую серию поражений. Победную шайбу забросил российский защитник Дмитрий Куликов.
Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 из 31 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Куликов — 2 (Уилер, Пионк), 6:33 — 1:0. Коннор — 32 (Шайфли, Битетто), 47:20 — 2:0. Шайфли — 28 (п.в., Коннор, Рословик), 58:32 — 3:0.
Вратари: Хеллебайк — Самсонов (57:43 — 58:32).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (9+11+12) — 34 (7+13+14).
Наши: Куликов (22.12/1/+1) — Ковальчук (16.57/3/-1), Кузнецов (19.05/3/-1), Овечкин (18.41/4/-1), Орлов (23.28/3/0).
28 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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