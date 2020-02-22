«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», несмотря на 700-ю шайбу Овечкина. Гусев отдал две передачи

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» (2:3). Форвард «Дэвилз» Никита Гусев отдал две результативные передачи.

В начале третьего периода нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в лиге. 34-летний россиянин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата.

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«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Братт — 13 (Сиверсон), 12:55 — 1:0. Симмондс — 8 (бол., Братт, Гусев), 32:12 — 2:0. Уилсон — 19 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 34:44 — 2:1. Овечкин — 42 (Кузнецов, Дженсен), 44:50 — 2:2. Сиверсон — 8 (Гусев, Палмиери), 58:01 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Самсонов (58:13 — 58:55, 59:16).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 29 (7+13+9) — 35 (11+11+13).

Наши: Гусев (13.26/3/+2) — Кузнецов (18.05/2/0), Овечкин (23.46/3/+1), Орлов (21.40/1/-1). 22 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.