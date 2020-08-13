«Вашингтон» проиграл «Айлендерс». Кузнецов сделал голевую передачу
«Айлендерс» перериграли «Вашингтон» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 4:2. Вторая игра пройдет 15 августа.
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.
В составе «Кэпиталз» голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
Первый матч
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Голы: Оши — 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 25:27 — 1:0. Оши — 3 (бол., Уилсон, Карлсон), 31:18 — 2:0. Эберле — 3 (Барзал), 38:57 — 2:1. Ли — 1 (Пулок, Нельсон), 40:51 — 2:2. Бэйли — 1 (мен., Нельсон), 46:52 — 2:3. Бовилье — 4 (Бэйли, Барзал), 51:55 — 2:4.
Вратари: Холтби (57:06 — 58:59, 59:09 — 59:17, 59:37) — Варламов.
Штраф: 17 — 23.
Броски: 26 (7+9+10) — 27 (2+11+14).
Наши: Ковальчук (15.36/0/-2), Кузнецов (26.37/6/-2), Овечкин (24.39/6/-1), Орлов (21.02/0/-1) — -.
12 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 0-1.
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