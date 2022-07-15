«Вашингтон» подписал Дилана Строума

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Нападающий Дилан Строум, который покинул «Чикаго», стал игроком «Вашингтона».

Как сообщил в Twitter журналист Эллиотт Фридман, 25-летний американец подписал однолетний контракт на 3,5 миллиона долларов.

Ранее средняя зарплата Строума по прошлому контракту составляла 3 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Строум набрал 48 (22+26) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ.