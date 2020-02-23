В матче регулярного чемпионата НХЛ встречаются «Вашингтон» и «Питтсбург». Игра в столице США начинается 23 февраля в 20.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург» доступна на сервисе Яндекс.Эфир по этой ссылке.

«Вашингтон» проводит в этот уик-энд серию из трех игр. Ранее столичный клуб уступил «Монреалю» на своем льду (3:4 ОТ) и «Нью-Джерси» в гостях (2:3).

С «Дэвилз» обладатель Кубка Стэнли-2018 встречался менее суток назад. Именно в этом матче капитан «Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин забил 700-й гол за карьеру в НХЛ. Нападающий стал восьмым хоккеистом в истории североамериканской лиги, который добрался до этой отметки в регулярных сезонах.

Перед игрой в Вашингтоне проходит торжественная церемония чествования Овечкина.