«Вашингтон» переиграл «Бостон», Кузнецов набрал 1 очко

«Вашингтон» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Для «Брюинз» это четвертое поражение кряду.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Пастрняк — 26 (Макэвой, Маршан), 9:36 — 0:1. Оши — 12 (бол., Карлсон), 24:35 — 1:1. Оши — 13 (Кузнецов, Врана), 28:05 — 2:1. Керали — 3 (Краг), 42:53 — 2:2. Карлсон — 12 (Бэкстрем, Уилсон), 44:42 — 3:2.

Вратари: Холтби — Галак (58:17).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 25 (8+6+11) — 32 (8+15+9).

Наши: Кузнецов (17.38/2/0), Овечкин (18.59/0/0), Орлов (22.31/3/0) — -.

12 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

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