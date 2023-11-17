Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:20

«Вашингтон» мало забивает, но попадет в плей-офф? Live с Зислисом, Федотовым и Николишиным — в 14.00

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также чемпион мира Андрей Николишин обсудят первый месяц нового сезона НХЛ. Главные темы эфира:

— Удачный старт «Вашингтона»

— Макдэвид сплавил главного тренера?

— Панарин зажигает при Лавиолетте

— Солидный дебют Воронкова и Минтюкова

— Нервный Сергачев и проблемы «Тампы»

— Кошмарный «Сан-Хосе»

Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе
Солистка Spice Girls Виктория Бекхэм замужем за легендой футбола почти четверть века
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Бучневич набрал 7 очков в последних пяти матчах НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 14 11 3 23
2 Вашингтон 14 8 6 18
3 Каролина 16 9 7 18
4 Нью-Джерси 15 8 7 17
5 Филадельфия 16 8 8 17
6 Питтсбург 15 8 7 16
7 Айлендерс 16 5 11 15
8 Коламбус 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 16 10 6 21
3 Детройт 16 8 8 19
4 Торонто 15 8 7 18
5 Тампа-Бэй 17 7 10 18
6 Монреаль 17 7 10 16
7 Баффало 16 7 9 15
8 Оттава 14 7 7 14
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 15 10 5 20
3 Виннипег 15 8 7 18
4 Аризона 16 8 8 18
5 Сент-Луис 15 8 7 17
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 14 5 9 10
8 Нэшвилл 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 27
2 Ванкувер 17 12 5 25
3 Лос-Анджелес 15 9 6 21
4 Анахайм 16 9 7 18
5 Сиэтл 18 6 12 16
6 Калгари 16 6 10 14
7 Эдмонтон 15 5 10 11
8 Сан-Хосе 17 3 14 7
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
17.11 03:00
Монреаль – Вегас
 5 : 6
17.11 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 5
17.11 03:00
Коламбус – Аризона
 2 : 3
17.11 04:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 2 : 4
17.11 05:00
Калгари – Ванкувер
 5 : 2
17.11 06:00
Сиэтл – Айлендерс
4 : 3 Б
17.11 06:30
Сан-Хосе – Сент-Луис
 5 : 1
17.11 06:30
Лос-Анджелес – Флорида
 2 : 1
17.11 22:00
Детройт – Торонто
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 17 27
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 17 27
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 17 27
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 17 13
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 16 13
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 15 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 7 1.69
Чарли Линдгрен

Чарли Линдгрен

Вашингтон

 4 1.76

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости