Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Его команда повела 1:0 по ходу первого периода.

Россиянин забросил 710-ю в своей карьере в НХЛ. Его ближайшая цель — шестое место в списке снайперов в истории лиги, у Фила Эспозито — 717 голов.

Следом Овечкин набрал очко за голевой пас после эффектного прохода.