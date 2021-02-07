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«Вашингтон» — «Филадельфия»: Овечкин забросил 710-ю шайбу в НХЛ

20:56
Александр Овечкин. Фото Twitter
Александр Овечкин. Фото Twitter
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Его команда повела 1:0 по ходу первого периода.

Россиянин забросил 710-ю в своей карьере в НХЛ. Его ближайшая цель — шестое место в списке снайперов в истории лиги, у Фила Эспозито — 717 голов.

Следом Овечкин набрал очко за голевой пас после эффектного прохода.

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