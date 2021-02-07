«Вашингтон» — «Филадельфия»: Овечкин забросил 710-ю шайбу в НХЛ
20:56
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Его команда повела 1:0 по ходу первого периода.
??? @ovi8 pic.twitter.com/gKzvJdBrOB— Washington Capitals (@Capitals) February 7, 2021
Россиянин забросил 710-ю в своей карьере в НХЛ. Его ближайшая цель — шестое место в списке снайперов в истории лиги, у Фила Эспозито — 717 голов.
Следом Овечкин набрал очко за голевой пас после эффектного прохода.
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На какое место по голам в НХЛ выйдет Овечкин в этом сезоне (на старте — 706 шайб)?
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