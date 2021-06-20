Защитник «Каролины» Слэвин стал обладателем Леди Бинг Трофи

Защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин стал обладателем Леди Бинг Трофи, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Слэвин стал лучшим в «Каролине» по среднему игровому времени (22:59) и получил всего один малый штраф за 52 матча чемпионата, хотя играл против ведущих троек. Защитник набрал 15 (3+12) очков, заработал коэффициент полезности «+22», проводя 2:43 в меньшинстве в среднем за игру.

Награда ежегодно присуждается хоккеисту, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Также на трофей претендовали форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен.