Варламов, Барков и Бобровский - звезды недели в НХЛ

Сразу два российских вратаря вошли в число трех звезд недели в НХЛ. Первой звездой назван голкипер "Колорадо" Семен Варламов. Голкипер за минувшую неделю провел три матча, пропустив в среднем 1,33 гола при 96,4 процента сейвов. Он отразил все 40 бросков в игре с "Вегасом" (3:0), затем отбил 26 бросков с "Виннипегом" (7:1) и наконец совершил 41 сейв в игре с "Чикаго" (5:3).

Второй звездой недели стал финн российского происхождения. Нападающий "Флориды" Александр Барков в трех играх недели набрал 7 (3+4) очка.

Третья звезда недели - вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский. Он помог команде одержать две победы при одном поражении, пропуская в среднем 1 шайбу, делая 96,3 процента сейвов. Сперва он отразил 29 бросков в игре с "Монреалем" (2:3), а затем первым в истории "Блю Джекетс" провел на ноль два спаренных поединка - с "Оттавой" (3:0) и "Сан-Хосе" (4:0).