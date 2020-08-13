«Ванкувер» победил «Сент-Луис», Тарасенко вновь не набрал очков

«Ванкувер» обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2 в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Номинальные гости победили благодаря рывку в третьем периоде, в котором забросили три шайбы.

В составе победителей дублем отметился капитан Бо Хорват, по шайбе забросили Элиас Петтерссон, Трой Стечер и Джей Ти Миллер. Молодой защитник «Касаток» Куин Хьюз отметился передачей и продлил свою результативную серию в плей-офф до четырех игр кряду.

У «Блюзменов» забивали Давид Перрон и Джейдер Шварц. Российский нападающий Владимир Тарасенко провел на льду 17 минут, нанес три броска по воротам, но очков не набрал. В текущем плей-офф, когда он вернулся после операции на плече, он сыграл в трех матчах и не отметился результативными действиями.

НХЛ. Плей-офф

1/4 финала конференции. Первый матч

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Хорват — 3 (бол., Хьюз, Миллер), 4:29 — 0:1. Перрон — 3 (бол., Шенн, Пьетранджело), 16:37 — 1:1. Петтерссон — 2 (бол.), 28:37 — 1:2. Шворц — 1, 29:49 — 2:2. Стэчер — 1 (Пирсон, Бозер), 45:37 — 2:3. Хорват — 4 (Пирсон), 48:01 — 2:4. Миллер — 2 (бол., Бозер, Танев), 59:20 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (57:51 — 58:32) — Маркстрем.

Штраф: 22 — 16.

Броски: 31 (12+10+9) — 22 (9+8+5).

Наши: Тарасенко (17.31/3/0) — -.

13 августа. Эдмонтон. Rogers Place.