«Ванкувер» отправил Подколзина в АХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин начнет новый сезон в фарм-клубе своей команды «Абботсфорд Кэнакс», выступающем в АХЛ, сообщает пресс-служба «Ванкувера».

22-летний россиянин играет за «Кэнакс» с 2021 года. В прошедшем сезоне Подколзин набрал 7 (4+3) очков в 39 матчах регулярного сезона КХЛ.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Ванкувер» 12 октября сыграет с «Эдмонтоном».