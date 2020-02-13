«Ванкувер» нанес «Чикаго» пятое поражение подряд, Маркстрем отразил 49 бросков
09:19
«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» — 3:0. Гости потерпели пятое поражение подряд.
Победный гол на счету Бо Хорвата. Якуб Маркстрем отразил 49 бросков и второй раз в сезоне сыграл на ноль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Хорват — 18 (бол., Саттер, Миллер), 15:33 — 1:0. Годетт — 10 (Руссель, Саттер), 26:25 — 2:0. Саттер — 8 (п.в.), 57:51 — 3:0.
Вратари: Маркстрем — Кроуфорд (57:06 — 57:51).
Штраф: 20 — 16.
Броски: 20 (7+8+5) — 49 (17+16+16).
Наши: — - -.
13 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.
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