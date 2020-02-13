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«Ванкувер» нанес «Чикаго» пятое поражение подряд, Маркстрем отразил 49 бросков

09:19
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«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» — 3:0. Гости потерпели пятое поражение подряд.

Победный гол на счету Бо Хорвата. Якуб Маркстрем отразил 49 бросков и второй раз в сезоне сыграл на ноль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хорват — 18 (бол., Саттер, Миллер), 15:33 — 1:0. Годетт — 10 (Руссель, Саттер), 26:25 — 2:0. Саттер — 8 (п.в.), 57:51 — 3:0.

Вратари: Маркстрем — Кроуфорд (57:06 — 57:51).

Штраф: 20 — 16.

Броски: 20 (7+8+5) — 49 (17+16+16).

Наши: — - -.

13 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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