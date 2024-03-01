«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:5.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Ванкувер» потерпел шестое поражение в последних семи матчах и с 83 очками расположился на первом месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 70 очками — на седьмой строчке.