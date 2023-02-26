«Бостон» в дебютном матче Орлова обыграл «Ванкувер», голкипер Ульмарк забил в пустые ворота

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1.

На шайбы Хампуса Линдхольма, Брэда Маршана и голкипера Линуса Ульмарка в пустые ворота хозяева ответили точным броском Брока Босера. Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов дебютировал за команду после перехода из «Вашингтона».

После этого матча «Бостон» с 95 очками лидирует в Восточной конференции, «Ванкувер» с 51 очком — на 12-й строчке Запада.