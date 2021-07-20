Ван Римсдайк поддержал защитника «Нэшвилла», который сделал каминг-аут

Форвард «Филадельфии» Джеймс Ван Римсдайк прокомментировал каминг-аут защитника «Нэшвилла» Люка Прокопа.

«Рад за тебя, хоккейное сообщество тебя поддержит! Большое уважение и поддержка», — написал Ван Римсдайк в Twitter.

19 июля Прокоп в открытом письме заявил, что он гей. Игрок был выбран на драфте-2020 под общим 73-м номером «Нэшвиллом». Последние несколько сезонов 19-летний защитник выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари».