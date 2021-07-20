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«Сиэтл» объявил о старте продаж клубного свитера

10:08
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Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» объявил о старте продаж клубного свитера. Он запланирован на 15 сентября, а вживую болельщики смогут увидеть джерси на драфте расширения, который пройдет в ночь со среды на четверг по московскому ремени.

Свитер исполнен преимущественно в синем цвете с добавлением белых, синих и красных полос на рукавах. В центре эмблема клуба — буква S в виде мифического морского чудовища Кракена.

Кроме того, клуб запустил программу членства для фанатов.

Первый контрольный матч «Кракен» проведет на своем льду против «Ванкувера». Игра состоится 26 сентября.

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