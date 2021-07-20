«Сиэтл» объявил о старте продаж клубного свитера
Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» объявил о старте продаж клубного свитера. Он запланирован на 15 сентября, а вживую болельщики смогут увидеть джерси на драфте расширения, который пройдет в ночь со среды на четверг по московскому ремени.
Свитер исполнен преимущественно в синем цвете с добавлением белых, синих и красных полос на рукавах. В центре эмблема клуба — буква S в виде мифического морского чудовища Кракена.
Кроме того, клуб запустил программу членства для фанатов.
Первый контрольный матч «Кракен» проведет на своем льду против «Ванкувера». Игра состоится 26 сентября.
and now — the moment you've all been waiting for:— Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 19, 2021
the official #SeaKraken jerseys will go on sale September 15th — but you can catch a sneak peek of them during Wednesday's expansion draft ? https://t.co/GGOu9YFbUx pic.twitter.com/rrrj8V4cSh
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