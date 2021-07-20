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Защитник «Нэшвилла» рассказал, почему решил сделать каминг-аут

03:43
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Защитник «Нэшвилла» Люк Прокоп рассказал о своем решение совершить каминг-аут.

«Однажды ночью я лежал в постели, только что удалил приложение для знакомств в четвертый или пятый раз, и я был крайне расстроен, потому что не мог быть самим собой. В тот момент я сказал: «Хватит, хватит. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я хочу жить так, как я хочу, и я хочу принять себя как гея», — приводит слова Прокопа ESPN.

Прокоп был выбран на драфте-2020 под общим 73-м номером «Нэшвиллом». Последние несколько сезонов 19-летний защитник выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Калгари».

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Сергей Разин все материалы автора

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