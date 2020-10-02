Генеральный менеджер «Спартака» и тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о климате в Виннипеге, городе, где он начинал свою игровую карьеру в НХЛ.

— Какие самые веселые истории времен «Виннипега»? Когда столько русских, их просто не может не быть.

— Когда идешь в ресторан, машина должна быть заведена. Потому что, вернувшись из ресторана, ты в нее не сядешь — она просто будет ледяная, и сиденья встанут колом. При ветре доходило до «- 45».

— То есть выходили из машины и оставляли ее заведенную?

— Да. Вставляли в специальную розетку, чтобы аккумулятор не замерзал. На каждой парковке стоят такие приспособления. Подъезжаешь, достаешь из-под капота розетку и ставишь греться. В основном машины работали, да. У всех заводились с дистанционного управления, потому что было очень холодно зимой.

Когда я жил в загородном доме, почту приносили в общую почтовую зону с личными боксами. Доходишь до туда, забираешь почту и возвращаешься домой. Один раз пошел вечером в сильный ветер. Вернулся и ухо отморозил. На следующий день надевал шлем, а ухо торчало сильно. Народ смеялся. А вышел на улицу буквально минут на десять — туда и обратно. (Игорь Рабинер)

«Встал на тренерский мостик «Спартака» после совета Фетисова». Жамнов — о легендах НХЛ, игру за сборную и поколении звена КЛМ