Фарм-клуб «Сиэтла» назначил женщину в тренерский штаб впервые в истории АХЛ

Фарм-клуб «Сиэтла» — «Коачелла Вэлли» — нанял женщину в тренерский штаб. 30-летняя Джессика Кэмпбелл вошла в тренерский штаб главного тренера Дэна Байлсмы, сообщает TSN.

Женщина займет место на тренерской скамейке на постоянной основе впервые в истории АХЛ.

Джессика Кэмпбелл работала в тренерском штабе сборной Германии на ЧМ-2022, а также в прошлом сезоне занимала пост помощника тренера в команде «Нюрнберг» из чемпионата Германии.