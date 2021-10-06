В НХЛ подтвердили, что справка о вакцинации Эвандера Кейна может быть фальшивой

В Национальной хоккейной лиге подтвердили, что в отношении нападающего Эвандера Кейна ведется новое расследование. Источник в лиге сообщил, что канадский форвард действительно мог предоставить поддельный сертификат о вакцинации, информирует AP News.

Пока документ проходит проверку на подлинность. Но на время расследования было принято решение, что хоккеист будет находиться вне расположения команды.

Отметим, что использование поддельной карты вакцинации является незаконным как в США, так и в Канаде. Лицу, которое покупает, продает или использует поддельную карту вакцинации COVID-19, грозит до пяти лет тюрьмы в соответствии с федеральным законодательством США.

Ранее нападающего обвинили в незаконных ставках на игры НХЛ, в том числе на матчи с участием «Шаркс». Однако лига сообщила, что не нашла доказательств в поддержку этих обвинений.