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«Бостон» хочет подписать новый контракт с Бержероном. Клуб готов согласиться почти на любые требования игрока

«Бостон» готов согласиться на любые требования Патриса Бержерона по новому контракту
23:18
Патрис Бержерон. Фото Getty Images
Патрис Бержерон. Фото Getty Images
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«Бостон» твердо намерен сохранить капитана команды Патриса Бержерона. Поэтмоу клуб готов согласиться почти на любые условия игрока при переговорах по новому контракту, сообщает The Athletic.

Сам36-летний центрфорвард также хотел бы остаться в «Брюинз». Однако он планирует принять окончательное решение уже после окончания сезона.

Предстоящий сезона станет для капитана «Мишек» последним по восьмилетнему контракту на 52 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 6,875 миллиона), который он подписал 12 июля 2013 года.

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) баллов за результативность в 160 играх плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора

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