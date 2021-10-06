«Бостон» хочет подписать новый контракт с Бержероном. Клуб готов согласиться почти на любые требования игрока
«Бостон» твердо намерен сохранить капитана команды Патриса Бержерона. Поэтмоу клуб готов согласиться почти на любые условия игрока при переговорах по новому контракту, сообщает The Athletic.
Сам36-летний центрфорвард также хотел бы остаться в «Брюинз». Однако он планирует принять окончательное решение уже после окончания сезона.
Предстоящий сезона станет для капитана «Мишек» последним по восьмилетнему контракту на 52 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 6,875 миллиона), который он подписал 12 июля 2013 года.
Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) баллов за результативность в 160 играх плей-офф.
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