Стали известны имена тренеров, которые претендуют на "Джек Адамс Эворд" в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ, лауреат будет определен путем голосования.

В этом сезоне в тройку номинантов вошли Барри Тротц, который в первый сезон вывел "Айлендерс" в плей-офф, Крейг Беруби, который сделал то же самое с "Сент-Луисом", и Джон Купер, с которым "Тампа-Бэй" стала лучшей командой регулярного сезона.

"Джек Адам Эворд" вручается с 1974 года. Рекордсмен по количеству трофеев - Пэт Бернс. Он выиграл три награды с тремя разными командами. В прошлом году лауреатом стал тренер "Вегаса" Жерар Галлан.