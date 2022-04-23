В Госудуме высказались о призыве Гашека к санкциям для россиян

Депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала заявление чешского экс-вратаря «Спартака» Доминика Гашека о российских игроках в НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли в своем Twitter написал, что сочтет непростительным поступком допуск россиян на выставочный матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге (Чехия).

«Нужно уже привыкнуть к таким высказываниям. Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. А тут... Не обращайте внимание на его высказывания. Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», — сказала Роднина «СЭ».

Матчи между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» состоятся в Праге 7 и 8 октября 2022 года.

Ранее Гашек призвал НХЛ отказаться от контрактов с российскими хоккеистами из-за событий на Украине.