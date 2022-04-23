Каменский назвал великим достижением 100 очков Капризова в НХЛ

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на достижение российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в 100 очков в НХЛ.

«Это большое, великое достижение для НХЛ и для Капризова, — сказал Каменский «СЭ». — Естественно, это достижение говорит о классе игрока и значимости в команде. Такие вещи придают уверенности. Человек — не робот. Капризов доказывает, что он очень талантливый!»

В прошедшей встрече 24-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 101 очко за сезон.

В нынешнем сезоне нападающий забросил 45 шайб и отдал 56 результативных передач в 77 играх.