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Сегодня, 10:52

Уилсон — о первом хет-трике в НХЛ: «Это особенный вечер»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал первый хет-трик в НХЛ, который он оформил в матче с «Анахаймом» (5:4).

«Это особенный вечер. Много прекрасных воспоминаний на протяжении моей карьеры, город Вашингтон много замечательных людей, замечательных товарищей по команде, семьи, друзей. Все они долгое время поддерживали меня, так что для меня большая честь сыграть за этот клуб 700 матчей. Конечно, я не принимаю это как должное, но главное, что мы одержали важную командную победу, — это здорово», — приводит слова Уилсона пресс-служба клуба.

Уилсон всю карьеру выступает в «Вашингтоне». Он провел в НХЛ 700 матчей и набрал 307 (135+172) очков.

Том Уилсон
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Рейнджерс 21 16 5 33
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3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 22 11 11 24
6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
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3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
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Торонто – Сиэтл
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Тампа-Бэй – Питтсбург
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1.12 03:00
Каролина – Айлендерс
4 : 5 ОТ
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Бостон – Сан-Хосе
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Детройт – Чикаго
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Сент-Луис – Баффало
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