Уилсон — о первом хет-трике в НХЛ: «Это особенный вечер»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал первый хет-трик в НХЛ, который он оформил в матче с «Анахаймом» (5:4).

«Это особенный вечер. Много прекрасных воспоминаний на протяжении моей карьеры, город Вашингтон много замечательных людей, замечательных товарищей по команде, семьи, друзей. Все они долгое время поддерживали меня, так что для меня большая честь сыграть за этот клуб 700 матчей. Конечно, я не принимаю это как должное, но главное, что мы одержали важную командную победу, — это здорово», — приводит слова Уилсона пресс-служба клуба.

Уилсон всю карьеру выступает в «Вашингтоне». Он провел в НХЛ 700 матчей и набрал 307 (135+172) очков.