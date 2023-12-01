Уилсон — о первом хет-трике в НХЛ: «Это особенный вечер»
Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал первый хет-трик в НХЛ, который он оформил в матче с «Анахаймом» (5:4).
«Это особенный вечер. Много прекрасных воспоминаний на протяжении моей карьеры, город Вашингтон много замечательных людей, замечательных товарищей по команде, семьи, друзей. Все они долгое время поддерживали меня, так что для меня большая честь сыграть за этот клуб 700 матчей. Конечно, я не принимаю это как должное, но главное, что мы одержали важную командную победу, — это здорово», — приводит слова Уилсона пресс-служба клуба.
Уилсон всю карьеру выступает в «Вашингтоне». Он провел в НХЛ 700 матчей и набрал 307 (135+172) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 3 ОТ
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87