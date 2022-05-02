У «Монреаля» наибольшие шансы на первый выбор драфта НХЛ-2022

НХЛ на своем официальном сайте объявила коэффициенты для клубов, которые примут участие в лотерее драфта-2022, который состоится 10 мая.

В лотерее будет определен порядок выбора первых 16 игроков первого раунда драфта НХЛ-2022. В лотерее принимают участие все команды, которые не смогли пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

У «Монреаля» наибольшие шансы на победу — 18,5 процента. Также в тройке идет «Аризона» (13,5) и «Сиэтл» — 11,5.

Полный список выглядит следующим образом:

«Монреаль» — 18,5%

«Аризона» — 13,5%

«Сиэтл» — 11,5%

«Филадельфия» — 9,5%

«Нью-Джерси» — 8,5%

«Чикаго» — 7,5%

«Оттава» — 6,5%

«Детройт» — 6,0%

«Баффало» — 5,0%

«Анахайм» — 3,5%

«Сан-Хосе» — 3,0%

«Коламбус» 2,5%

«Айлендерс» 2,0%

«Виннипег» 1,5%

«Ванкувер» 0,5%

«Вегас» 0,5%

Отметим, что согласно обмену от 23 июля 2021 года «Чикаго» отдаст «Коламбус» свой выбор в первом раунде драфта, если не попадет в топ-2 по итогам лотереи. А «Вегас» отдаст «Баффало» свой выбор в первом раунде, если по итогам лотереи не попадет в топ-10.

Напомним, что фаворитом драфта-2022 считается центральный нападающий Шейн Райт, который набрал 94 (32+62) очка в 63 встречах регулярного чемпионата OHL.