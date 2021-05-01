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Тютяев подписал контракт с фарм-клубом «Детройта»

1 мая 2021, 21:35
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Нападающий Кирилл Тютяев в следующем сезоне будет играть в Американской хоккейной лиге. Россиянин подписал контракт с клубом «Гранд Рэпидс». Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на сезон-2021/22, сообщает сайт клуба.

Напомним, Тютяев был выбран «Детройтом» в седьмом раунде под общим 190-м номером драфта-2019. В этом сезоне он провел 43 матча за минскую «Юность» в белорусской экстралиге, набрав 32 (11+21) очка.

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