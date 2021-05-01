«Ванкувер» отстранил Виртанена на время разбирательств

«Ванкувер» выступил с официальным заявлением относительно ситуации с нападающим Джейком Виртаненом. Игрок, который обвиняется в сексуальном домогательстве, отстранен от работы с команды на время разбирательств, сообщает пресс-служба «Кэнакс».

Виртанен был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. В этом сезоне 24-летний форвард забил 5 голов в 38 встречах.

Его контракт с зарплатой в 2,55 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.