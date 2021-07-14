Тротц отреагировал на решение голкипера «Нэшвилла» Ринне завершить карьеру

Экс-главный тренер «Нэшвилла», ныне возглавляющий «Айлендерс», Барри Тротц прокомментировал решение голкипера Пекка Ринне завершить карьеру.

«Он достоин этого. Благодаря ему команда стала играть стабильно, ее зауважали. «Предаторз» появились в городе, где никогда не было хоккея, и надо было сделать так, чтобы этот вид спорта там полюбили. А для этого нужны яркие личности, которые привлекают внимание, которые нравятся людям. Он был именно таким человеком. Скромным, хорошим, принимал активное участие в жизни города, и делал это не для того, чтобы его узнали, а потому что хотел помочь людям.

Это было видно. Он мог выиграть или проиграть, но всегда относился к болельщикам одинаково: улыбался, и это было искренне. Он понимал, что нужно городу, привлекая внимание к команде и к себе одновременно. Но я не думаю, что он просчитывал свои шаги. Он просто был таким человеком», — цитирует Тротца русскоязычный сайт НХЛ.

Обладатель «Везина Трофи» завершил карьеру в качестве лидера «Нэшвилла» по числу проведенных матчей в регулярном сезоне (683), матчей в старте (667), побед (369), шатаутов (60), в среднем пропущенных шайб (2,43) и сэйвов (17 627).