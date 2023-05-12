Третьяк отметил стабильность Сорокина, выступающего в НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о том, что россиянин Илья Сорокин из «Айлендерс» номинирован на приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Считаю, что попасть в тройку вместе с другими вратарями из разных стран — это уже большое достижение для любого вратаря, и его с этим можно поздравить. В НХЛ находятся лучшие вратари мира. У него хорошая манера игры, он целенаправленный, насколько я знаю, очень дисциплинированный человек. Я все время слежу за нашими голкиперами и отмечу, что он играет стабильно. Вратаря оценивают по стабильности, и если ты играешь стабильно на протяжении многих лет, про тебя могут сказать, что ты великий вратарь», — приводит ТАСС слова Третьяка.

В число претендентов на «Везину Трофи» также вошли швед Линус Улльмарк, выступающий за «Бостон», и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега». Победитель будет назван 26 июня на церемонии индивидуальных наград в Нэшвилле.