Третьяк отметил стабильность Сорокина, выступающего в НХЛ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о том, что россиянин Илья Сорокин из «Айлендерс» номинирован на приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
«Считаю, что попасть в тройку вместе с другими вратарями из разных стран — это уже большое достижение для любого вратаря, и его с этим можно поздравить. В НХЛ находятся лучшие вратари мира. У него хорошая манера игры, он целенаправленный, насколько я знаю, очень дисциплинированный человек. Я все время слежу за нашими голкиперами и отмечу, что он играет стабильно. Вратаря оценивают по стабильности, и если ты играешь стабильно на протяжении многих лет, про тебя могут сказать, что ты великий вратарь», — приводит ТАСС слова Третьяка.
В число претендентов на «Везину Трофи» также вошли швед Линус Улльмарк, выступающий за «Бостон», и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега». Победитель будет назван 26 июня на церемонии индивидуальных наград в Нэшвилле.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|3 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|12.05
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|12.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|5 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|18
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|11
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|11
|8
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|6
|1.80
|
|
Адин Хилл
Вегас
|3
|1.89
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96