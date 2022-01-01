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Тарасова заменили перед началом третьего периода матча против «Каролины». Он отразил 31 бросок из 33

23:05
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Тренерский штаб «Коламбуса» принял решение заменить голкипера Дмитрия Тарасова перед началом третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». При этом счет был 4:2 в пользу «Блю Джекетс».

За два периода Тарасов отразил 31 бросок из 33 по своим воротам.

Отметим, что «Каролина» сменила вратарей перед началом второго периода.

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Иван Шитик все материалы автора
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