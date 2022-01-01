Тарасова заменили перед началом третьего периода матча против «Каролины». Он отразил 31 бросок из 33

Тренерский штаб «Коламбуса» принял решение заменить голкипера Дмитрия Тарасова перед началом третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». При этом счет был 4:2 в пользу «Блю Джекетс».

За два периода Тарасов отразил 31 бросок из 33 по своим воротам.

Отметим, что «Каролина» сменила вратарей перед началом второго периода.