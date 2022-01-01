АХЛ продлила регулярный чемпионат до 30 апреля

Американская хоккейная лиги на официальном сайте объявила о решении продлить регулярный чемпионат сезона-2021/22 на шесть дней. Теперь регулярный чемпионат завершится 30 апреля.

Такое решение было принято из-за переноса множества игр, так как почти все команды лиги столкнулись с эпидемией коронавируса.

Розыгрыш плей-офф Кубка Колдера планируется завершить до 30 июня.