Тренер «Вашингтона» Лавиолетт ответил, когда ждать возвращения Овечкина на площадку

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 25 апреля рассказал о возвращении нападающего «столичных» Александра Овечкина после травмы.

«Выйдет ли Овечкин на лед в следующем матче? Не могу точно сказать. Сейчас уже важно дождаться полнейшего выздоровления и не рисковать. Сейчас мы двигаемся к плей-офф, ждем, когда состояние Ови улучшится», — цитирует Лавиолетта журналист Том Гулитти на своей странице в Twitter.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведет в среду, 28 апреля вновь против «Айлендерс». Начало — в 2.00 (мск).

Laviolette on status of Ovechkin's injury:



«Will he be there for the next game? I'm not sure at this point. So we'll err on the side of caution at this point in the season. We're not going to risk anything as we head towards the playoffs, but hopefully he continues to improve.»