Тренер «Калгари», которого обвиняют в расизме, принес извинения
28 ноября 2019, 07:16
Главный тренер «Калгари» Билл Питерс, который пропустил матч с «Баффало» из-за расследования, принес извинения. Специалиста обвинили в расизме.
Питерс в форме открытого письма извинился за оскорбительные выражения, которые использовал во время тренировки 10 лет назад. Как он пишет, его фразы были произнесены в момент разочарования и не отражают личные ценности.
Ранее стало известно, что тренер неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес темнокожего игрока Акима Алиу во время тренировок в АХЛ в 2009 году.
Главный скандал года в НХЛ. Тренера «Калгари» обвинили в расизме и избиении
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