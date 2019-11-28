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Тренер «Калгари», которого обвиняют в расизме, принес извинения

28 ноября 2019, 07:16

Главный тренер «Калгари» Билл Питерс, который пропустил матч с «Баффало» из-за расследования, принес извинения. Специалиста обвинили в расизме.

Питерс в форме открытого письма извинился за оскорбительные выражения, которые использовал во время тренировки 10 лет назад. Как он пишет, его фразы были произнесены в момент разочарования и не отражают личные ценности.

Ранее стало известно, что тренер неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес темнокожего игрока Акима Алиу во время тренировок в АХЛ в 2009 году.

Главный скандал года в НХЛ. Тренера «Калгари» обвинили в расизме и избиении

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