Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал выступление вратаря Антона Худобина в текущем сезоне.

«Он оказался в сложной ситуации, и мы это понимаем. Все, что сейчас он может сделать, — это оставаться профессионалом. Это означает, что он должен выходить на лед каждый день с отличным настроем и продолжать работать. Он должен продолжать контролировать те вещи, которые может контролировать. То есть свое отношение к делу и рабочую рутину. И я в нем не сомневаюсь», — приводит слова Боунесса официальный сайт клуба.

35-летний россиянин не играл с 18 ноября. В первых семи матчах сезона Худобин одержал три победы, пропуская в среднем 3,73 шайбы за игру и отражая 87,3 процента бросков.