«Торонто» подтвердил подписание шестилетнего контракта с Марнером

«Торонто» заключил новый контракт с нападающим Митчем Марнером, сообщает официальный сайт НХЛ. Стороны договорились о шестилетнем соглашении, по которому форвард будет получать 10,9 миллиона долларов за сезон.

Ранее сообщалось, что сам Марнер хотел подписать контракт на 3 или 4 года. Нападающий в прошлом сезоне набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в плей-офф.

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