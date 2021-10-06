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«Торонто» отправил нападающих Абрамова и Дер-Аргучинцева в фарм-клуб

«Торонто» отправил двух российских нападающих в фарм-клуб
17:51
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Нападающие «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Абрамов были отправлены в фарм-клуб. Они продолжат подготовку к сезону в АХЛ в составе «Торонто Марлиз», сообщает сайт команды.

21-летний Дер-Аргучинцев в прошлом сезоне провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Торпедо», набрав 6 (2+4) очков. В его активе также 4 игры в плей-офф.

20-летний Абрамов провел сезон-2020/21 в клубе «Викториявилль» из юниорской лиги Квебека.

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Иван Шитик все материалы автора

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