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«Баффало» может в ближайшее время обменять Айкела

«Баффало» готов возобновить переговоры по обмену нападающего Джека Айкела
18:15
Джек Айкел. Фото Getty Images
Джек Айкел. Фото Getty Images
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«Баффало» готов возобновить переговоры с другими клубами относительно обмена нападающего Джека Айкела. Однако клуб не намерен снижать высокую цену за своего лидера: «Клинки» хочет получить активы, которые будут эквивалентны четырем выборам в первом раунде драфта НХЛ, сообщает TFP.

Ранее стало известно, что клуб после долгих спор решил предоставить другим командам доступ к медицинской информации по травме игрока.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов.

Напомним, что Айкел пропустил 33 матча прошлого сезона из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врачи «Баффало» выступают категорически против хирургического вмешательства.

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Иван Шитик все материалы автора

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