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Нападающий Гертл склоняется к тому, чтобы уйти из «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе» не хочет подписывать новый контракт с клубом
17:37
Томаш Гертл. Фото Instagram
Томаш Гертл. Фото Instagram
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Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Гертл не хочет подписывать новый контракт с клубом. Он склоняется к тому, чтобы сменить команду, утверждает The Athletic.

Однако пока «Шаркс» не собираются расставаться с 27-летним чехом. В клубе все еще надеются, что смогут его переубедить.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.

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Иван Шитик все материалы автора

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