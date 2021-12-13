Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Торнтон вышел на 12-е место по набранным очкам в НХЛ

07:34
Теги:

Форвард «Флориды» Джо Торнтон отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3).

42-летний канадец забросил первую шайбу команды в матче, реализовав большинство. Таким образом, Торнтон вышел на чистое 12-е место набранным очкам в лиге — теперь на его счету 1534 (428+1106) очка. На 11-й строчке располагается Рэй Бурк (1579).

В текущем сезоне Торнтон провел 16 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Жуткая травма игрока сборной: его унесли со льда в крови и на носилках!
Кураев сообщил о смерти крестившего дочь Киркорова экс-священника
0