Торнтон вышел на 12-е место по набранным очкам в НХЛ
07:34
Форвард «Флориды» Джо Торнтон отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3).
42-летний канадец забросил первую шайбу команды в матче, реализовав большинство. Таким образом, Торнтон вышел на чистое 12-е место набранным очкам в лиге — теперь на его счету 1534 (428+1106) очка. На 11-й строчке располагается Рэй Бурк (1579).
В текущем сезоне Торнтон провел 16 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.
Joe Thornton now owns 12th all-time in @nhl scoring with that power-play goal.— Florida Panthers (@FlaPanthers) December 13, 2021
Simply unreal. Congrats, Jumbo!! ? pic.twitter.com/q6FUZWyJyr
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