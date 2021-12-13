Торнтон вышел на 12-е место по набранным очкам в НХЛ

Форвард «Флориды» Джо Торнтон отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3).

42-летний канадец забросил первую шайбу команды в матче, реализовав большинство. Таким образом, Торнтон вышел на чистое 12-е место набранным очкам в лиге — теперь на его счету 1534 (428+1106) очка. На 11-й строчке располагается Рэй Бурк (1579).

В текущем сезоне Торнтон провел 16 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.