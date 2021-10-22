Только Плант быстрее Бобровского одержал 300 побед в НХЛ

«Флорида» обыграла «Колорадо» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского эта победа стала 300-й в североамериканской лиге.

Для достижения юбилейной отметки Бобровскому потребовался 541 матч. Только канадский голкипер Жак Плант сделал это быстрее него. Он одержал 300 побед за 521 матч.

Напомним, Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Ранее он выступал за «Коламбус» и «Филадельфию».