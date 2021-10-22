Свечников стал второй звездой матча «Каролина» — «Монреаль»
08:15
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1).
Россиянин стал автором победной шайбы в ворота «Канадиенс».
Первой звездой признан нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, который записал на свой счет 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Третья звезда — голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен, который отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
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