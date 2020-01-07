Тодд Маклеллан: «Прохоркин прошел первый этап становления в лиге»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан ответил на несколько вопросов спецкора «СЭ» об Илье Ковальчуке и Николае Прохоркине.

— Какую оценку поставили бы Николаю Прохоркину за то, как он адаптируется к НХЛ и проявляет способность играть на уровне этой лиги?

— Николай пережил сложное время, когда сюда приехал. Когда-то он в Северной Америке уже был, но это был очень короткий срок, и ему все равно нужно привыкать к новой обстановке, тренерам, языку, партнерам. Убежден, что возможность стартовать с АХЛ была для него ценной, хотя сам он так не считал. Когда его вызвали, сперва была небольшая пауза — но с тех пор Прохоркин трудится так, как требуется, и стал частью команды.

Парням нравится видеть его рядом. Он работает над своей игрой, обеспечивает для команды техническую составляющую. То есть первый и очень важный этап становления в этой лиге он прошел. Но при этом уверен, что извлечь из него можно намного больше. И мы будем подталкивать его для того, чтобы это «вытащить». (Игорь Рабинер)

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