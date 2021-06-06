Тэйлор Холл подрался со Скоттом Мейфилдом. Видео

Форвард «Бостона» Тэйлор Холл подрался с защитником «Айлендерс» Скоттом Мейфилдом в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Игрок «Брюинз» вызвал оппонента на бой после того, как тот уронил его на лед в зоне «Айлендерс». По данным HockeyFights, для Холла драка стала всего лишь второй в НХЛ за карьеру и первой с 2011 года.

Taylor Hall challenges and fights Scott Mayfield in Game 4 pic.twitter.com/q7gfCfqDFq — Brady Trettenero (@BradyTrett) June 5, 2021

Победа в матче осталась за «Айлендерс» — 4:1, счет в серии стал 2-2.