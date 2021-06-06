Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тэйлор Холл подрался со Скоттом Мейфилдом. Видео

6 июня 2021, 09:18
Теги:

Форвард «Бостона» Тэйлор Холл подрался с защитником «Айлендерс» Скоттом Мейфилдом в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Игрок «Брюинз» вызвал оппонента на бой после того, как тот уронил его на лед в зоне «Айлендерс». По данным HockeyFights, для Холла драка стала всего лишь второй в НХЛ за карьеру и первой с 2011 года.

Победа в матче осталась за «Айлендерс» — 4:1, счет в серии стал 2-2.

Читайте также

Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою
Иностранца порезали, а после облили бензином и подожгли в Петербурге
МВД утвердило порядок доставления граждан в медвытрезвители
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд