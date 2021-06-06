Тэйлор Холл подрался со Скоттом Мейфилдом. Видео
6 июня 2021, 09:18
Форвард «Бостона» Тэйлор Холл подрался с защитником «Айлендерс» Скоттом Мейфилдом в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Игрок «Брюинз» вызвал оппонента на бой после того, как тот уронил его на лед в зоне «Айлендерс». По данным HockeyFights, для Холла драка стала всего лишь второй в НХЛ за карьеру и первой с 2011 года.
Победа в матче осталась за «Айлендерс» — 4:1, счет в серии стал 2-2.
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