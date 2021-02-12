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Тест Зуба на коронавирус оказался отрицательным. Хоккеист вернется в состав «Оттавы»

07:58
Артем Зуб. Фото Instagram
Артем Зуб. Фото Instagram
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Пресс-служба «Оттавы» 11 февраля сообщила в Twitter, что результат теста российского хоккеиста Артема Зуба на коронавирус оказался отрицательным.

«Главный тренер команды Ди Джей Смит подтвердил, что сомнительный тест Зуба оказался отрицательным. Игрок вернется в состав команды и сможет сыграть с «Виннипегом» 13 января» — говорится в заявлении.

Зуб пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:5) 11 февраля из-за сомнительного теста на коронавирус. 25-летний россиянин был выведен из состава в качестве меры предосторожности. В этом сезоне Зуб сыграл в 6 матчах и отметился 2 результативными передачами.

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