Тест Зуба на коронавирус оказался отрицательным. Хоккеист вернется в состав «Оттавы»

Пресс-служба «Оттавы» 11 февраля сообщила в Twitter, что результат теста российского хоккеиста Артема Зуба на коронавирус оказался отрицательным.

«Главный тренер команды Ди Джей Смит подтвердил, что сомнительный тест Зуба оказался отрицательным. Игрок вернется в состав команды и сможет сыграть с «Виннипегом» 13 января» — говорится в заявлении.

Following tonight's game in Winnipeg, #Sens head coach D.J. Smith confirmed that Artem Zub's subsequent test today was negative and that he will be able to return to the team tomorrow. https://t.co/iJmmcOjCn9 — Sens Communications (@Media_Sens) February 12, 2021

Зуб пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:5) 11 февраля из-за сомнительного теста на коронавирус. 25-летний россиянин был выведен из состава в качестве меры предосторожности. В этом сезоне Зуб сыграл в 6 матчах и отметился 2 результативными передачами.