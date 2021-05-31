Таварес принял участие в тренировке «Торонто»

Капитан «Торонто» Джон Таварес принял участие в тренировке команды. Однако его участие в седьмом матче серии против «Монреаля» остается под вопросом, пишет журналист Джеймс Миртл.

Ранее капитан «Торонто» выбыл из-за травмы колена вдобавок к сотрясению мозга, полученному в первом периоде первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс».

Проведенные МРТ и КТ-сканирование не выявили структурных повреждений головы, шеи или спины.