Таварес принял участие в тренировке «Торонто»
17:50
Капитан «Торонто» Джон Таварес принял участие в тренировке команды. Однако его участие в седьмом матче серии против «Монреаля» остается под вопросом, пишет журналист Джеймс Миртл.
Ранее капитан «Торонто» выбыл из-за травмы колена вдобавок к сотрясению мозга, полученному в первом периоде первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс».
Проведенные МРТ и КТ-сканирование не выявили структурных повреждений головы, шеи или спины.
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